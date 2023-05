(STACKER/WFXR) — During a trip to the dog park, a walk or to pick out new treats for your fur baby, you may encounter a potential furry friend. One of your first questions is, “What’s his or her name?” Sometimes, what you see is what you get, other times, it’s the complete opposite.

The ideal dog name should be one to two syllables, but sometimes owners can get creative, according to Pethelpful. With the help of Wag!, Stacker has assembled the top 50 most popular dog names based on its users’ data.

Find your next pup’s name, or see if your furry friend made the list.

50. Ace

Share of Virginia’s top 50 names: 1.18%

National rank: #62

49. Bruno

Share of Virginia’s top 50 names: 1.19%

National rank: #43

48. Ollie

Share of Virginia’s top 50 names: 1.24%

National rank: #45

47. Marley

Share of Virginia’s top 50 names: 1.24%

National rank: #47

45. Murphy (tie)

Share of Virginia’s top 50 names: 1.25%

National rank: #57

45. Loki (tie)

Share of Virginia’s top 50 names: 1.25%

National rank: #55

44. Koda

Share of Virginia’s top 50 names: 1.31%

National rank: #44

43. Rosie

Share of Virginia’s top 50 names: 1.33%

National rank: #42

42. Oreo

Share of Virginia’s top 50 names: 1.36%

National rank: #39

41. Roxy

Share of Virginia’s top 50 names: 1.38%

National rank: #38

40. Sophie

Share of Virginia’s top 50 names: 1.39%

National rank: #35

39. Piper

Share of Virginia’s top 50 names: 1.40%

National rank: #52

38. Winston

Share of Virginia’s top 50 names: 1.42%

National rank: #46

37. Lucky

Share of Virginia’s top 50 names: 1.43%

National rank: #33

36. Ellie

Share of Virginia’s top 50 names: 1.44%

National rank: #49

35. Harley

Share of Virginia’s top 50 names: 1.51%

National rank: #31

34. Toby

Share of Virginia’s top 50 names: 1.54%

National rank: #24

33. Lily

Share of Virginia’s top 50 names: 1.56%

National rank: #28

32. Nala

Share of Virginia’s top 50 names: 1.57%

National rank: #18

31. Jax

Share of Virginia’s top 50 names: 1.60%

National rank: #37

30. Zeus

Share of Virginia’s top 50 names: 1.60%

National rank: #34

28. Jack (tie)

Share of Virginia’s top 50 names: 1.61%

National rank: #19

28. Oliver (tie)

Share of Virginia’s top 50 names: 1.61%

National rank: #25

26. Bentley (tie)

Share of Virginia’s top 50 names: 1.63%

National rank: #26

26. Penny (tie)

Share of Virginia’s top 50 names: 1.63%

National rank: #27

25. Tucker

Share of Virginia’s top 50 names: 1.64%

National rank: #36

24. Chloe

Share of Virginia’s top 50 names: 1.65%

National rank: #22

23. Zoey

Share of Virginia’s top 50 names: 1.69%

National rank: #29

22. Molly

Share of Virginia’s top 50 names: 1.70%

National rank: #15

21. Riley

Share of Virginia’s top 50 names: 1.72%

National rank: #32

20. Duke

Share of Virginia’s top 50 names: 1.73%

National rank: #20

19. Maggie

Share of Virginia’s top 50 names: 1.78%

National rank: #30

18. Teddy

Share of Virginia’s top 50 names: 1.86%

National rank: #23

17. Stella

Share of Virginia’s top 50 names: 1.87%

National rank: #17

16. Bear

Share of Virginia’s top 50 names: 1.95%

National rank: #14

15. Leo

Share of Virginia’s top 50 names: 1.96%

National rank: #21

14. Lola

Share of Virginia’s top 50 names: 2.08%

National rank: #10

13. Sadie

Share of Virginia’s top 50 names: 2.20%

National rank: #16

12. Buddy

Share of Virginia’s top 50 names: 2.39%

National rank: #9

11. Rocky

Share of Virginia’s top 50 names: 2.46%

National rank: #13

10. Milo

Share of Virginia’s top 50 names: 2.55%

National rank: #11

9. Coco

Share of Virginia’s top 50 names: 2.62%

National rank: #7

8. Cooper

Share of Virginia’s top 50 names: 2.88%

National rank: #12

7. Lucy

Share of Virginia’s top 50 names: 3.00%

National rank: #5

6. Bailey

Share of Virginia’s top 50 names: 3.02%

National rank: #8

5. Daisy

Share of Virginia’s top 50 names: 3.08%

National rank: #6

4. Charlie

Share of Virginia’s top 50 names: 3.76%

National rank: #4

3. Max

Share of Virginia’s top 50 names: 3.99%

National rank: #3

2. Luna

Share of Virginia’s top 50 names: 4.81%

National rank: #2

1. Bella

Share of Virginia’s top 50 names: 5.90%