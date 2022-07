MARYLAND (DC News Now) — The 2022 Maryland Primaries will take place on Tuesday, July 19. Below is a breakdown of who is running for each elected position in the state.

2022 Frederick County, Maryland elections

FREDERICK COUNTY EXECUTIVE

Name Party Daryl Boffman Democrat Jessica Fitzwater Democrat Kai Hagen Democrat

FREDERICK COUNTY COUNCIL AT-LARGE

Name Party Renee Knapp Democrat Brad Young Democrat Tony Chmelik Republican Philip Dacey Republican Dylan Diggs Republican

FREDERICK COUNTY COUNCILMANIC DISTRICT 1

Name Party John Distel Republican Bill Miskell Republican

FREDERICK COUNTY COUNCILMANIC DISTRICT 2

Name Party Casie Chang Republican Steven McKay Republican

FREDERICK COUNTY COUNCILMANIC DISTRICT 3

Name Party Jasmin Di Cola Democrat M.C. Keegan-Ayer Democrat

FREDERICK COUNTY COUNCILMANIC DISTRICT 4

Name Party Nicholas Augustine Democrat Kevonte Duckett Democrat John Funderburk Democrat Betty Law Democrat John Fer Republican Chaz Packman Republican Steve Valentino Republican

FREDERICK COUNTY COUNCILMANIC DISTRICT 5

Name Party Michael Blue Republican Mason Carter Republican

FREDERICK COUNTY SHERIFF

Name Party Karl Bickel Democrat Daniel McDowell Democrat

2022 Washington County, Maryland elections

WASHINGTON COUNTY COMMISSION

Name Party John Barr Republican Victoria Beachley Republican Ron Bowers Republican Bob Bruchey Republican Charles Burkett Republican Jeffrey Cline Republican David Ebersole Republican Derek Harvey Republican Wayne Keefer Republican Jamie Lawrence Republican Valerie Oliver Republican Kaden Snyder Republican Michael Sprecher, III Republican Brian Tana Republican Randall Wagner Republican

WASHINGTON COUNTY SHERIFF

Name Party Brian Albert Republican Greg Alton Republican Jim Holsinger Republican

2022 Allegany County, Maryland elections

ALLEGANY COUNTY COMMISSION

Name Party Bill Atkinson Republican Creade Brodie Jr. Republican Dave Caporale Republican Jonathan Dayton Republican Todd Logsdon Republican David Robison Republican

CUMBERLAND CITY COUNCIL

Name Brett Bean Rock Cioni Mary Conlon James Furstenberg Joseph George Angela McCuan William Patch

2022 Prince George’s County, Maryland elections

PRINCE GEORGE’S COUNTY EXECUTIVE

Name Party Angela Alsobrooks Democrat Leigh Bodden Democrat Billy Bridges Democrat Sherman Hardy Democrat Moisette Sweat Democrat

PRINCE GEORGE’S COUNTY COUNCIL AT LARGE

Name Party Rudy Anthony Democrat Sam Elira Democrat Leo Eyombo Democrat Mel Franklin Democrat Stanford Fraser Democrat Calvin Hawkins Democrat Jonathan White Democrat

PRINCE GEORGE’S COUNTY COUNCIL COUNCILMANIC DISTRICT 2

Name Party Wanika Fisher Democrat Raymond Nevo Democrat Victor Ramirez Democrat

PRINCE GEORGE’S COUNTY COUNCIL COUNCILMANIC DISTRICT 3

Name Party Sia Finoh Democrat Eric Olson Democrat Eve Shuman Democrat

PRINCE GEORGE’S COUNTY COUNCIL COUNCILMANIC DISTRICT 4

Name Party Michael Esteve Democrat Ingrid Harrison Democrat Patrice Murray Democrat Trance Washington Democrat

PRINCE GEORGE’S COUNTY COUNCIL COUNCILMANIC DISTRICT 6

Name Party Wala Blegay Democrat Belinda Queen Democrat Denise Smith Democrat Barbara Streeter Democrat Nakia Wright Democrat

PRINCE GEORGE’S COUNTY COUNCIL COUNCILMANIC DISTRICT 7

Name Party Anita Naves Democrat Krystal Oriadha Democrat Rodney Streeter Democrat

PRINCE GEORGE’S COUNTY COUNCIL COUNCILMANIC DISTRICT 8

Name Party Edward Burroughs Democrat Tony Knotts Democrat Dania Lofton Democrat Jerry Mathis Democrat Vernon Wade Democrat

PRINCE GEORGE’S COUNTY COUNCIL COUNCILMANIC DISTRICT 9

Name Party Lisa Burnam Democrat Ernest Canlas Democrat Sydney Harrison Democrat Dorian Sibedwo Democrat

2022 Montgomery County, Maryland elections

MONTGOMERY COUNTY EXECUTIVE

Name Party Shelly Skolnick Republican Readon Sullivan Republican David Blair Democrat Marc Elrich Democrat Peter James Democrat Hans Riemer Democrat

MONTGOMERY COUNTY COUNCIL AT-LARGE

Name Party Christopher Fiotes Republican Lenard Lieber Republican Dwight Patel Republican Gabe Albornoz Democrat Brandy Brooks Democrat Dana Gassaway Democrat Evan Glass Democrat Scott Goldberg Democrat Tom Hucker Democrat Will Jawando Democrat Laurie-Anne Sayles Democrat

MONTGOMERY COUNTY COUNCILMANIC DISTRICT 2

Name Party Marilyn Balcombe Democrat Lorna Forde Democrat Tony Puca Democrat William Roberts Democrat

MONTGOMERY COUNTY COUNCILMANIC DISTRICT 3

Name Party Tiquia Bennett Democrat Sidney Katz Democrat Christa Tichy Democrat Robert Wu Democrat

MONTGOMERY COUNTY COUNCILMANIC DISTRICT 4

Name Party Al Carr Democrat Amy Ginsburg Democrat Troy Murtha Democrat Kate Stewart Democrat John Zittrauer Democrat

MONTGOMERY COUNTY COUNCILMANIC DISTRICT 5

Name Party Brian Anleu Democrat Fatmata Barrie Democrat Christopher Bolton Democrat Daniel Koroma Democrat Cary Lamari Democrat Kristin Mink Democrat William Montier Democrat Jeremiah Pope Democrat

MONTGOMERY COUNTY COUNCILMANIC DISTRICT 6

Name Party Natali Gonzalez Democrat Omar Lazo Democrat Marcie Morales Democrat Brit Simon-Tov Democrat Steve Solomon Democrat Christy Tichy Democrat Mark Trullinger Democrat Vicki Vergagni Democrat

MONTGOMERY COUNTY COUNCILMANIC DISTRICT 7

Name Party Andrew Einsmann Democrat Paul Geller Democrat Sharif Hidayat Democrat Dawn Luedtke Democrat Jacqueline Manger Democrat Paul Schwartz Democrat Ben Wikner Democrat

MONTGOMERY COUNTY STATES ATTORNEY

Name Party Tom Degonia Democrat John McArthy Democrat Bernice Mireku-North Democrat Perry Paylor Democrat

MONTGOMERY COUNTY SHERIFF

Name Robert Bass Maxwell Uy

2022 Maryland House of Delegates elections

HOUSE OF DELEGATES – DISTRICT 1A

Name Party Jim Hinebaugh Republican Kenneth Sisk Republican Tim Thomas Republican Andy Adams Republican

HOUSE OF DELEGATES – DISTRICT 2A

Name Party William Wivell Republican William Valentine Republican Seth Wilson Republican Bradley Belmont Republican

HOUSE OF DELEGATES – DISTRICT 2B

Name Party Brenda Thiam Republican Thomas Stolz Republican Ladetra Robinson Democrat Brooke Grossman Democrat

HOUSE OF DELEGATES – DISTRICT 3

Name Party Kathy Diener Republican Justin Wages Republican William Reid Democrat Karen Simpson Democrat Josh Bokee Democrat Ken Kerr Democrat Stephen Slater Democrat Tarolyn Thrasher Democrat Kris Fair Democrat

HOUSE OF DELEGATES – DISTRICT 9A

Name Party Trent Kittleman Republican Jianning Zeng Republican Seif Rehman Republican Chao Wu Democrat Steven Bolen Democrat Natalie Ziegler Democrat

HOUSE OF DELEGATES – DISTRICT 14

Name Party Kathy Gugulis Republican Kate Walshe Republican Anne Kaiser Democrat Eric Luedtke Democrat Pamela Queen Democrat Tom Smith Democrat Joshua Dowling Democrat

HOUSE OF DELEGATES – DISTRICT 15

Name Party Jodi Noah Republican Stacey Sauter Republican Matt Wade Republican Saqib Ali Democrat David Fraser-Hildalgo Democrat Linda Foley Democrat Lili Qi Democrat

HOUSE OF DELEGATES – DISTRICT 16

Name Party Ariana Kelly Democrat Marc Korman Democrat Sara Love Democrat

HOUSE OF DELEGATES – DISTRICT 17

Name Party Helene Meister Republican Donald Patti Republican Julie Palakovich Carr Democrat Joe De Maria Democrat Kumar Barve Democrat Joe Vogel Democrat

HOUSE OF DELEGATES – DISTRICT 18

Name Party Aaron Kaufman Democrat Emily Shetty Democrat Jared Solomon Democrat

HOUSE OF DELEGATES – DISTRICT 19

Name Party Charlotte Crutchfield Democrat Vaughn Stewart Democrat Augustin Saah Democrat Bonnie Cullison Democrat

HOUSE OF DELEGATES – DISTRICT 20

Name Party David Moon Democrat Lorig Charkoudian Democrat John Walsh Democrat Jheanelle Wilkins Democrat

HOUSE OF DELEGATES – DISTRICT 21

Name Party Ben Barnes Democrat Mary Lehman Democrat Joseline Peña-Melnyk Democrat

HOUSE OF DELEGATES – DISTRICT 22

Name Party Anne Healey Democrat Patrick Paschall Democrat Alonzo Washington Democrat Nicole Williams Democrat Ashanti Martinez Democrat Chiquita Jackson Democrat

HOUSE OF DELEGATES – DISTRICT 23

Name Party Valeria Tomlin Democrat Monica Roebuck Democrat Januari McKay Democrat Adrian Boafo Democrat Remi Duyile Democrat Kym Taylor Democrat Jocelyn Collins Democrat Marvin Holmes Democrat Jacqui Steele-McCall Democrat Keenon James Democrat

HOUSE OF DELEGATES – DISTRICT 24

Name Party Jazz Lewis Democrat Sennieal Crutchfield Democrat Andrea Harrison Democrat Tiffany Alston Democrat Latasha Ward Democrat Richard Deshay Elliott Democrat Christopher Stevenson Democrat Alexis Solis Democrat

HOUSE OF DELEGATES – DISTRICT 25

Name Party Darryl Barnes Democrat Nick Charles Democrat Karen Toles Democrat

HOUSE OF DELEGATES – DISTRICT 26

Name Party Antwan Brown Democrat Angela Jones Democrat Andre Nottingham Democrat Veronica Turner Democrat Kriselda Valderrama Democrat Kendal Wade Democrat Jamila Woods Democrat

HOUSE OF DELEGATES – DISTRICT 27A

Name Party Kevin Harris Democrat Susie Proctor Democrat

HOUSE OF DELEGATES – DISTRICT 27B

Name Party June Jones Democrat Rachel Jones Democrat Jeffrie Long Democrat

HOUSE OF DELEGATES – DISTRICT 27C

Name Party Mark Fisher Republican Kevin Merillat Republican

HOUSE OF DELEGATES – DISTRICT 28

Name Party James Ashburn Republican Marquita Bushrod Republican Tyrone Hall Republican Buddy Bowling Democrat Debra Davis Democrat Edward Holland Democrat Edith Patterson Democrat Cornell Posey Democrat C.T. Wilson Democrat

HOUSE OF DELEGATES – DISTRICT 29B

Name Party Brian Crosby Democrat Valarie Dove-Swaringer Democrat

HOUSE OF DELEGATES – DISTRICT 29C

Name Party Timothy Gowen Republican Todd Morgan Republican

HOUSE OF DELEGATES – DISTRICT 39

Name Party Gabriel Acevero Democrat Lesley Lopez Democrat Kirill Reznick Democrat Clint Sobratti Democrat

HOUSE OF DELEGATES – DISTRICT 47A

Name Party Diana Fennell Democrat Julian Ivey Democrat

HOUSE OF DELEGATES – DISTRICT 47B

Name Party Marlin Jenkins Democrat Jorge Sactic Democrat Deni Taveras Democrat

2022 Maryland State Senate elections

STATE SENATE – DISTRICT 1

Name Party Mike McKay Republican Jake Shade Republican

STATE SENATE – DISTRICT 3

Name Party Jay Mason Democrat Karen Young Democrat

STATE SENATE – DISTRICT 4

Name Party Stephen Barrett Republican Bill Folden Republican

STATE SENATE – DISTRICT 14

Name Party Collins Odongo Democrat Craig Zucker Democrat

STATE SENATE – DISTRICT 18

Name Party Max Socol Democrat Jeff Waldstreicher Democrat

STATE SENATE – DISTRICT 19

Name Party Raul Ayala Republican Anita Cox Republican

STATE SENATE – DISTRICT 20

Name Party Enoch Bevel Democrat Will Smith Democrat

STATE SENATE – DISTRICT 22

Name Party Rashad Lloyd Democrat Paul Pinsky Democrat

STATE SENATE – DISTRICT 23

Name Party Raaheela Ahmed Democrat Sylvia Johnson Democrat Ron Watson Democrat

STATE SENATE – DISTRICT 25

Name Party Melony Griffith Democrat Jonathan Rosero Democrat

STATE SENATE – DISTRICT 26

Name Party Tamara Brown Democrat Anthony Muse Democrat

STATE SENATE – DISTRICT 27

Name Party Rou Etienne Democrat Michael Jackson Democrat Al Larsen Republican Kenneth Lee Republican

STATE SENATE – DISTRICT 28

Name Party Arthur Ellis Democrat Vontasha Simms Democrat

STATE SENATE – DISTRICT 39

Name Party Adam Cunningham Democrat Nancy King Democrat

2022 Maryland U.S. Senate elections

U.S. SENATE

Name Party Michelle Smith Democrat Chris Van Hollen Democrat Chris Chaffee Republican George Davis Republican Nnabu Eze Republican Lorie Friend Republican Reba Hawkins Republican Jon McGreevey Republican Joseph Perez Republican Todd Puglisi Republican James Tarantin Republican John Thormann Republican

2022 Maryland House of Representatives primaries

U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES – DISTRICT 1

Name Party David Harden Democrat Heather Mizeur Democrat

U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES – DISTRICT 2

Name Party Nicolee Ambrose Republican Berney Flowers Republican Michael Geppi Republican Lance Griffin Republican Ellen McNulty Republican Dave Wallace Republican George Croom Democrat Marques Dent Democrat Liri Fusha Democrat Dutch Ruppersberger Democrat

U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES – DISTRICT 3

Name Party Kathy Diener Republican Justin Wages Republican Josh Bokee Democrat Kris Fair Democrat William Reid Democrat Karren Simpson Democrat Stephen Slater Democrat Tarolyn Thrasher Democrat

U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES – DISTRICT 4

Name Party Eric Loeb Republican George McDermott Republican Jeff Warner Republican Tammy Allison Democrat Angela Angel Democrat Donna Edwards Democrat Matthew Fogg Democrat Gregory Holmes Democrat Glenn Ivey Democrat Robert McGhee Democrat Kim Shelton Democrat

U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES – DISTRICT 5

Name Party Duval Cubero Republican Vanessa Hoffman Republican Toni Jarboe-Duley Republican Michael Lemon Republican Chris Palombi Republican Patrick Stevens Republican Tannis Villanova Republican Steny Hoyer Democrat Mckayla Wilkes Democrat

U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES – DISTRICT 6

Name Party Colt Black Republican Matthew Foldi Republican Jonathan Jenkins Republican Neil Parrott Republican Robert Poissonnier Republican Mariela Roca Republican George Gluck Republican Ben Smilowitz Democrat David Trone Democrat Heba Zayas Democrat

U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES – DISTRICT 7

Name Party Ray Bly Republican Scott Collier Republican Michael Pearson Republican Lorrie Sigley Republican Tashi Davis Democrat Elihu Eli El Democrat Wayne McNeal Democrat Kweisi Mfume Democrat

U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES – DISTRICT 8

Name Party Gregory Coll Republican Michael Yadeta Republican Andalib Odulate Democrat Jamie Raskin Democrat

2022 Statewide Maryland elections

MARYLAND GOVERNOR

Name Party Dan Cox Republican Robin Ficker Republican Kelly Schulz Republican Joe Werner Republican Rushern Baker III Democrat Jon Baron Democrat Peter Franchot Democrat Douglas Gansler Democrat Ralph Jaffe Democrat Ashwani Jain Democrat John King Democrat Wes Moore Democrat Tom Perez Democrat Jerome Segal Democrat

MARYLAND ATTORNEY GENERAL

Name Party Anthony Brown Democrat Katie Curran O’Malley Democrat

MARYLAND COMPTROLLER